Программа для распознавания автомобильных номеров

$1300
Прикладное ПОЗакрыт2 заявки231 просмотр
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Необходимо разработать программу для использования на платной автостоянке, совместно с системой видеонаблюдения, для распознавания автомобильных номеров. Необходимые функции:

1.Работа в режиме день/ночь

2.Желательно отсутствие жестких ограничений при установке видеокамеры по величине вертикального угла

3.Скорость движения - до 20 км/ч, поток - по 1 автомобилю

4.Подсчет количества автомобилей, ведение журнала с актуальным количеством автомобилей на время запроса с возможностью редактирования оператором, ведение базы номеров с возможностью редактирования оператором

5.В случае невозможности распознать номер, выполнение фотоснимка с занесением в журнал, с возможностью ручного ввода номера.

6.Возможность вручную корректировать количество автомобилей

Модель видеокамеры для программы обсудим в процессе.

Коробочная версия аналогичной программы стоит 1500 USD, поэтому бюджет не более 1300 USD

12 лет назад
omega92
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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