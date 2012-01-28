Программа для распознавания автомобильных номеров

ЕСТЬ ПРОГРАММА И ВОТ ЧТО НУЖНО: НУ ОТНОСИТЕЛНО ДАННОИ СИСТЕМИ ......АВТОЗАПЧАСТИ Я ВИБИРАЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ....АВТОМАТИЦХЕСКИ ..ПУТЕМ ВСПЛИВАЫУСХИХ ОКОН ОНА МНЕ ВЫВОДИТ МОДЕЛИ КУЗОВОВ ДАЛЕЕ Я ВИБИРАЮ КУЗОВ ...ОНА МНЕ ВЫВОДИТ МОДЕЛИ МОТОРОВ КОТОРЫЕ ТАМ УСТАНАВЛИВАЛИСЬ ДАЛЕЕЕ...Я ВЫБИРАЮ НОМЕР КУЗОВА И ОНА ...