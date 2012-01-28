[Срочно!] VBA Excel 2003 / 2010 - собрать 3 файла.

Изначально есть 76 страниц имеющие адрес site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name, появилось 9 вариантов дублей этих страниц в результате некорректной работы плагина Joomla: /release/ID-name /clips/ID-name /tracks/ID-name /sluhi/ID-name /raznoe/ID-name /battle/ID-name /concerts/ID-name /about/ID-name /pravila-saita/ID-name то есть всего 684 адреса Нужно прописать 301 редиректы для каждого из адресов: RewriteRule ^about/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name [R=301,L] RewriteRule ^release/ID-name$ http://www.site.ru/component/content/article/1-biography/ID-name ...
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Здравствуйте!
Мне нужны Ваши опыт и знания, что бы прямо сейчас, в прямом эфире, вместе со мной собрать 3 файла Excel.
Размер Вашего вознаграждения Вы назовёте самостоятельно, после ознакомления с поставленной, в диалоге со мной, задачей.
1. Вы свободны прямо сейчас на ближайшие 2-3-4-5 часов (до победного)
2. Ваши знания макросов более чем уверенные для быстрой сборки.
3. Общение через Gmail talk.
Задача: На основании первого файла, собрать второй, сложить оба файла вместе одним макросом.
Макрос, можно запускать любое количество раз, результат должен остаться неизменным.
Благодарю.
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