[Срочно!] VBA Excel 2003 / 2010 - собрать 3 файла.

Здравствуйте!

Мне нужны Ваши опыт и знания, что бы прямо сейчас, в прямом эфире, вместе со мной собрать 3 файла Excel.

Размер Вашего вознаграждения Вы назовёте самостоятельно, после ознакомления с поставленной, в диалоге со мной, задачей.

1. Вы свободны прямо сейчас на ближайшие 2-3-4-5 часов (до победного)

2. Ваши знания макросов более чем уверенные для быстрой сборки.

3. Общение через Gmail talk.

Задача: На основании первого файла, собрать второй, сложить оба файла вместе одним макросом.

Макрос, можно запускать любое количество раз, результат должен остаться неизменным.

Благодарю.