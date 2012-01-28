Написать парсер для slando.ru

Портал: http://www.slando.ru/

На портале интересует раздел «Продовольственные товары в России»:

http://prodam.russia.slando.ru/24395_1.html?search_terms=&min_price=&max_price=

Обратите внимание, что регион должен быть установлен «Россия». После того, как вошли в раздел, открывается поле для уточнения результатов: «Ключевое слово или номер объявления». Через это поле необходимо прогнать список с названиями товаров. Этот список прилагается в файле к данному ТЗ.

В качестве результатов поиска будут объявления о купле / продаже товаров, поименованных в списке из файла. Обратите внимание, что объявления о купле и продаже находятся на разных вкладках.

Необходимо отпарсить объявления за весь период. Полученные результаты представить в виде файла формата excel или cvs. В парсере необходимо предусмотреть возможность исключить повторный парсинг одних и тех же объявлений при повторном запуске парсера.

Сделать парсер надо как приложение, чтобы была в последующем возможность его запускать самостоятельно.

Обязательным условием является предоставление базы и исходников парсера.