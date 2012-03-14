Автоматизация расчета графика платежей в Excel

$100
Прикладное ПОЗакрыт9 заявок260 просмотров
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Срочно нужно автоматизировать расчет графика платежей и эффективной процентной ставки в Экселе при различных заданных параметрах. Уже есть рабочий реализованный расчет, необходима доработка в связи с некоторым усложнением логики расчета платежа.

12 лет назад
qwerty_2012
Елена 
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
12 лет назад
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