Автоматизация расчета графика платежей в Excel

Здравствуйте! Мне нужны Ваши опыт и знания, что бы прямо сейчас, в прямом эфире, вместе со мной собрать 3 файла Excel. Размер Вашего вознаграждения Вы назовёте самостоятельно, после ознакомления с поставленной, в диалоге со мной, задачей. 1. Вы ...