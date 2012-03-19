Информационное окошко по типу как у Авиры

Портал: http://www.slando.ru/ На портале интересует раздел «Продовольственные товары в России»: http://prodam.russia.slando.ru/24395_1.html?search_terms=&min_price=&max_price= Обратите внимание, что регион должен быть установлен «Россия». После того, как вошли в раздел, открывается поле для уточнения результатов: «Ключевое слово или номер объявления». Через ...
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Нужно сделать информационно окошко по такому же типу как у Avira AntiVir (его скрин во вложении).
Окошко должно появляться сразу же (без инсталляции) при запуске ехе.
При нажатии на кнопку ОК – закрываться.
Ехе должно генерироваться билдером.
Параметры, которые будут задаваться в билдере.
1. Контент: задаем ссылку, которая будет подгружать контент (Avira, например, использует стандартные средства InternetExplorer, т.к. нажатие в области окна правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню, характерное для этого браузера).
2. Размеры окна (ширина-высота).
3. Заголовок.
4. Иконка (та, что слева от заголовка).
Важная заметка: как-то давно это ТЗ уже было реализовано. Функционал полностью устраивал, но исполнитель поставил перед фактом, что на создаваемые билды ругаются АВ, вроде бы из-за использования какой-то библиотеки. Вот результаты проверки:
ArcaVir Worm.Autorun.Bkvi
AntiVir (Avira) DR/Delphi.Gen
VBA32 Antivirus infected Worm.Win32.AutoRun.bfnm
Раньше это было не принципиально, но теперь уже имеет значение. А контакт с человеком я потерял.
В общем, АВ ругаться не должен.
Поэтому принято решение написать программу заново.
Пишите сроки выполнения и цену.
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