Информационное окошко по типу как у Авиры

Прикладное ПОЗавершен4 заявки166 просмотров
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Нужно сделать информационно окошко по такому же типу как у Avira AntiVir (его скрин во вложении).

Окошко должно появляться сразу же (без инсталляции) при запуске ехе.

При нажатии на кнопку ОК – закрываться.

Ехе должно генерироваться билдером.

Параметры, которые будут задаваться в билдере.

1. Контент: задаем ссылку, которая будет подгружать контент (Avira, например, использует стандартные средства InternetExplorer, т.к. нажатие в области окна правой кнопкой мыши вызывает контекстное меню, характерное для этого браузера).

2. Размеры окна (ширина-высота).

3. Заголовок.

4. Иконка (та, что слева от заголовка).

Важная заметка: как-то давно это ТЗ уже было реализовано. Функционал полностью устраивал, но исполнитель поставил перед фактом, что на создаваемые билды ругаются АВ, вроде бы из-за использования какой-то библиотеки. Вот результаты проверки:

ArcaVir Worm.Autorun.Bkvi

AntiVir (Avira) DR/Delphi.Gen

VBA32 Antivirus infected Worm.Win32.AutoRun.bfnm

Раньше это было не принципиально, но теперь уже имеет значение. А контакт с человеком я потерял.

В общем, АВ ругаться не должен.

Поэтому принято решение написать программу заново.

Пишите сроки выполнения и цену.

12 лет назад
dmitrydmitry
40 летКанада
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
knight2007
Владимир 
47 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$10
1 день
Очень порадовало сотрудничество с Владимиром. Результат превзошел ожидания. Отлично чувствует то, в чем нуждается заказчик! Пунктуален и не жаден, что сейчас редкость вообще-то. В общении очень приятен :) Спасибо! Обращусь еще!
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