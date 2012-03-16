Hhk и hhc в html

Нужно сделать информационно окошко по такому же типу как у Avira AntiVir (его скрин во вложении). Окошко должно появляться сразу же (без инсталляции) при запуске ехе. При нажатии на кнопку ОК – закрываться. Ехе должно генерироваться билдером. Параметры, ...