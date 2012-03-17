Доработка модуля к asterisk

Нужно написать скрипт или софт, который позволит в нужном виде спарсить указанные страницы на указанном сайте, например, в папку на локальный компьютер, а затем добавит автоматом в группу вконтакте спарсенные данные в нужном виде. skype: kirill_tse icq ...
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Требуется дороботка модуля chan_mobile для asterisk (1.8)
Требования:
1. В списке телефонов (mobile show devices) необходимо добавить поля IMEI, IMSI, Network
получить IMEI можно коммандой AT+CGSN
получить IMSI можно коммандой AT+CIMI
получить Network можно коммандой AT+COPS?
(все данные примеры можно взять из chan_datacard который был сделан на основе chan_mobile)
2. Также необходимо добавить следующие cli комманды:
1. mobile disconnect adapter_id
по данной комманде нужно рассоединить телефон от текущего адаптера
2. mobile connect adapter_id phone_id
по данной комманде подключить конкретный телефон к конкретному адаптеру
3. Сделать комманды для manager cli
MobileShowDevices (по аналогии с chan_datacard)
Возможно гораздо проще взять за основу chan_datacard, т.к. он более стабилен и отлажен, чем chan_mobile
И поменять там просто логику работу на работу через bluetooth.
исходники chan_datacard http://www.makhutov.org/svn/chan_datacard/trunk/
стучите в аську 622719210, скайп tsarik-108
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