Доработка модуля к asterisk

Прикладное ПОЗакрытнет заявок185 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется дороботка модуля chan_mobile для asterisk (1.8)

Требования:

1. В списке телефонов (mobile show devices) необходимо добавить поля IMEI, IMSI, Network

получить IMEI можно коммандой AT+CGSN

получить IMSI можно коммандой AT+CIMI

получить Network можно коммандой AT+COPS?

(все данные примеры можно взять из chan_datacard который был сделан на основе chan_mobile)

2. Также необходимо добавить следующие cli комманды:

1. mobile disconnect adapter_id

по данной комманде нужно рассоединить телефон от текущего адаптера

2. mobile connect adapter_id phone_id

по данной комманде подключить конкретный телефон к конкретному адаптеру

3. Сделать комманды для manager cli

MobileShowDevices (по аналогии с chan_datacard)

Возможно гораздо проще взять за основу chan_datacard, т.к. он более стабилен и отлажен, чем chan_mobile

И поменять там просто логику работу на работу через bluetooth.

исходники chan_datacard http://www.makhutov.org/svn/chan_datacard/trunk/

стучите в аську 622719210, скайп tsarik-108

12 лет назад
tsarik-108
44 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
  • Похожие заказы

  • Написать парсер + постер vk

    $50

    Нужно написать скрипт или софт, который позволит в нужном виде спарсить указанные страницы на указанном сайте, например, в папку на локальный компьютер, а затем добавит автоматом в группу вконтакте спарсенные данные в нужном виде. skype: kirill_tse icq ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Захват Skype видео потоков

    Требуется написать библиотеку с последующей возможностью ее использования в visual basic 6. Перехват и сохранение входящего и исходящего видео-потоков из Skype. Для этого можно использовать SkypeKit http://developer.skype.com/ - написан на С++, на форумах есть примеры работы с ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикладное ПО на .NET C# для устройства USB

    Есть готовое устройство USB и текущая версия .NET ПО под него. Необходимо: 1. пофиксить баги 2. сделать обновления для новой версии. 3. поддерживать обновления ПО в будущем. Устройство "на руки" гарантируем. Примерная занятость на сейчас: 8 часов рабочий ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультации по Excel, Access

    $50

    Необходимы регулярные консультации по расширенным функциям MS Excel, такие как автоматическое обновление страниц по web запросу с вводом новых параметров запросов (например изменить дату в запросе, то есть часть строки одновременно на всех запросах), формирование ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • [Delphi] Класс, реализующий шкалу

    $50

    Среда разработки: Delphi (7, 2010). Необходимо разработать класс, который реализует шкалу со значениями (см. рисунок). Имя класса назову исполнителю. Предполагаю, что класс должен содержать перегруженные методы (или предложите свое решение): procedure Draw(Canvas: TCanvas; const Rect: TRect); overload; procedure Draw(Image: ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Информационное окошко по типу как у Авиры

    Нужно сделать информационно окошко по такому же типу как у Avira AntiVir (его скрин во вложении). Окошко должно появляться сразу же (без инсталляции) при запуске ехе. При нажатии на кнопку ОК – закрываться. Ехе должно генерироваться билдером. Параметры, ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад