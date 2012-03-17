Доработка модуля к asterisk

Требуется дороботка модуля chan_mobile для asterisk (1.8)

Требования:

1. В списке телефонов (mobile show devices) необходимо добавить поля IMEI, IMSI, Network

получить IMEI можно коммандой AT+CGSN

получить IMSI можно коммандой AT+CIMI

получить Network можно коммандой AT+COPS?

(все данные примеры можно взять из chan_datacard который был сделан на основе chan_mobile)

2. Также необходимо добавить следующие cli комманды:

1. mobile disconnect adapter_id

по данной комманде нужно рассоединить телефон от текущего адаптера

2. mobile connect adapter_id phone_id

по данной комманде подключить конкретный телефон к конкретному адаптеру

3. Сделать комманды для manager cli

MobileShowDevices (по аналогии с chan_datacard)

Возможно гораздо проще взять за основу chan_datacard, т.к. он более стабилен и отлажен, чем chan_mobile

И поменять там просто логику работу на работу через bluetooth.

исходники chan_datacard http://www.makhutov.org/svn/chan_datacard/trunk/

стучите в аську 622719210, скайп tsarik-108