Захват Skype видео потоков

Требуется написать библиотеку с последующей возможностью ее использования в visual basic 6.

Перехват и сохранение входящего и исходящего видео-потоков из Skype.

Для этого можно использовать SkypeKit http://developer.skype.com/ - написан на С++, на форумах есть примеры работы с ним.