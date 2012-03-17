Написать парсер + постер vk

$50
Прикладное ПОЗакрыт3 заявки172 просмотра
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Нужно написать скрипт или софт, который позволит в нужном виде спарсить указанные страницы на указанном сайте, например, в папку на локальный компьютер, а затем добавит автоматом в группу вконтакте спарсенные данные в нужном виде.

skype: kirill_tse

icq 3567468

бюджет: 1000 рублей

12 лет назад
kirilltse
Кирилл 
36 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
год назад
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