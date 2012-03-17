Анализ. Приведение прайсов в один вид

$150
Прикладное ПОЗакрыт15 заявок322 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Добрый день.

Нужна такая прога.

Есть интернет магазин по шинам и дискам с которого выгружается прайс определенного вида (эталон). В этот прайс нужно вносить цены с других поставщиков прайсов (приблезительно 10).

Функционал программы:

1. В программу должны загружаться мой прайс (эталон)

2. Должны загружаться прайсы поставщиков

3. После нажатия обработки должны проставляться наименьшие цена поставщика.

4. Прайс должен экспортироваться и импортироваться в формате .csv

12 лет назад
strelok_80
43 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранные исполнители
makc64
Максим 
59 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$150
10 дней
klmnn
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
12 лет назад
$150
3 дня
  • Похожие заказы

  • Доработка модуля к asterisk

    Требуется дороботка модуля chan_mobile для asterisk (1.8) Требования: 1. В списке телефонов (mobile show devices) необходимо добавить поля IMEI, IMSI, Network получить IMEI можно коммандой AT+CGSN получить IMSI можно коммандой AT+CIMI ...

    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Написать парсер + постер vk

    $50

    Нужно написать скрипт или софт, который позволит в нужном виде спарсить указанные страницы на указанном сайте, например, в папку на локальный компьютер, а затем добавит автоматом в группу вконтакте спарсенные данные в нужном виде. skype: kirill_tse icq ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Захват Skype видео потоков

    Требуется написать библиотеку с последующей возможностью ее использования в visual basic 6. Перехват и сохранение входящего и исходящего видео-потоков из Skype. Для этого можно использовать SkypeKit http://developer.skype.com/ - написан на С++, на форумах есть примеры работы с ...

    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Прикладное ПО на .NET C# для устройства USB

    Есть готовое устройство USB и текущая версия .NET ПО под него. Необходимо: 1. пофиксить баги 2. сделать обновления для новой версии. 3. поддерживать обновления ПО в будущем. Устройство "на руки" гарантируем. Примерная занятость на сейчас: 8 часов рабочий ...

    Прикладное ПО3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Консультации по Excel, Access

    $50

    Необходимы регулярные консультации по расширенным функциям MS Excel, такие как автоматическое обновление страниц по web запросу с вводом новых параметров запросов (например изменить дату в запросе, то есть часть строки одновременно на всех запросах), формирование ...

    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • [Delphi] Класс, реализующий шкалу

    $50

    Среда разработки: Delphi (7, 2010). Необходимо разработать класс, который реализует шкалу со значениями (см. рисунок). Имя класса назову исполнителю. Предполагаю, что класс должен содержать перегруженные методы (или предложите свое решение): procedure Draw(Canvas: TCanvas; const Rect: TRect); overload; procedure Draw(Image: ...

    Delphi
    Прикладное ПО1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад