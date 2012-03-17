Анализ. Приведение прайсов в один вид

Требуется дороботка модуля chan_mobile для asterisk (1.8) Требования: 1. В списке телефонов (mobile show devices) необходимо добавить поля IMEI, IMSI, Network получить IMEI можно коммандой AT+CGSN получить IMSI можно коммандой AT+CIMI ...
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Добрый день.
Нужна такая прога.
Есть интернет магазин по шинам и дискам с которого выгружается прайс определенного вида (эталон). В этот прайс нужно вносить цены с других поставщиков прайсов (приблезительно 10).
Функционал программы:
1. В программу должны загружаться мой прайс (эталон)
2. Должны загружаться прайсы поставщиков
3. После нажатия обработки должны проставляться наименьшие цена поставщика.
4. Прайс должен экспортироваться и импортироваться в формате .csv
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