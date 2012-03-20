Delphi - реализовать описанный алгоритм

Добрый день. Нужна такая прога. Есть интернет магазин по шинам и дискам с которого выгружается прайс определенного вида (эталон). В этот прайс нужно вносить цены с других поставщиков прайсов (приблезительно 10). Функционал программы: 1. В программу должны загружаться ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Аглогритм математический описан на английском языке. Нужно его на Delphi реализовать. (Delphi 2007)
На email вышлю ссылку на описание алгоритма. Оплата WebMoney.
Жду предложений.
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