Delphi - реализовать описанный алгоритм

Прикладное ПОЗавершен5 заявок190 просмотров
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Аглогритм математический описан на английском языке. Нужно его на Delphi реализовать. (Delphi 2007)

На email вышлю ссылку на описание алгоритма. Оплата WebMoney.

Жду предложений.

Delphi
12 лет назад
VasyaGonzo
Василий 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
devildevil
37 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$50
2 дня
Проект завершен. Получил то что хотел. Гут.
Было приятно поработать человек адекватный
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