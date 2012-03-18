Программа диагностики заболеваний на Прологе

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Программа нужна к диплому.

Программа - экспертная система диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на прологе.

Полное название и что нужно к ней сделать дополнительно - в приложении.

Срок? Стоимость?

Что требуется еще - пишите в личку.

12 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад
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