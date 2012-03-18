Excel 2010 - форматирование документа

1) Сделано на си 2) Программа должна получать от сервера задание и выводить его в программе. 3) По нажатию клавиши снимать принтскрин передать его на сервер и получать следующее задание. 4) по окончанию задания полностью получить об этом ...
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Задача: Есть два файла в формате xlsx. ms office 2007 или 2010
Первый — шаблон который содержит примеры форматирования ячеек.
Второй — произвольный xlsx файл — вообще без форматирования (например любая таблица).
Требуется написать класс обладающий следующим функционалом:
1. открыть файл шаблон и считать все содержащиеся там стили.
2. По заданным параметрам (лист, строка, столбец, стиль оформления из файла шаблона) применить заданное форматирование ячейке второго файла.
3. Дополнительно класс должен содержать метод, который может вставить указанную картинку во второй файл.
Пример как считать данные из ячейки:
http://msdn.microsoft.com/en-us/library/hh298534.a...
Требования:
язык: с#
OPEN XML SDK 2.0
сроки и стоимость предлагайте.
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