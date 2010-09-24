требуется создать файл Excel и задать произвольный диапазон печати с помощью open xml sdk 2.0
- Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $100
Задача: Есть два файла в формате xlsx. ms office 2007 или 2010 Первый — шаблон который содержит примеры форматирования ячеек. Второй — произвольный xlsx файл — вообще без форматирования (например любая таблица). Требуется написать класс обладающий следующим функционалом: 1. ...Прикладное ПО2 заявкиЗакрыт12 лет назад
Задача: Есть два файла в формате xlsx. ms office 2007, 2010 Первый - шаблон который содержит примеры форматирования ячеек. (я почему-то не смог загрузить xlsx файл, но смысл от этого абсолютно не меняется) Второй - произвольный xlsx файл ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать С# классы для сериализации / десириализации бизнес логики. сама логика по запросу. пример: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/58a18dwa.aspx Прошу откликнуться только людей с большим опытом работы с С#, xmlВеб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Требуется написать парсер XML -- >> XLS. Язык С#. Задача. На входе имеем xml файл. Файл содержит данные которые должны появиться в экселе и их форматирование(только базовые элементы - рамка, формат ячейки). На выходе имеем готовый xls файл. всю работу ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Исходные данные: MS SQL 2005 ASP.NET Требуется создать приложение похожее на: http://gmaps-utility-library-dev.googlecode.com/svn/trunk/geometrycontrols/examples/test.html С сохранение всех изменений в базу SQL. Формат обмена данными SQL <--> ASP: JSON http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt?number=4627 Пример парсера: http://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/consuming-json-strings-in-sql-server/ Дополнительные требования: Идеально документированный и читаемый код. Google Map API V3 - обязательно От Вас требуются сроки и ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $1000
Необходимо реализовать двухстороннюю управляемую синхронизацию между приложением работающим на КПК с OS Android и базой данных MS SQL 2005. Предлагайте варианты реализации, бюджет и сроки.Мобильные приложения1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $100
Есть мобильные пользователи (WM6), которые собирают некоторые данные. Необходимо настроить синхронизацию между КПК и центральной базой SQL2005 используя WCF и Sync Framework. Настроить нужно именно на нашей сети. Есть пример: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd938879.aspxМобильные приложениянет заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо создать несколько кубов на существующей базе данных.Прикладное ПО6 заявокЗакрыт13 лет назад
Написание запросов, процедур, функций на T-SQL. База существует. Объемы данных большие. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Первый пример работы в приложенном файлеВеб-программирование13 заявокЗакрыт13 лет назад
Необходимо разработать Web форму для ввода данных по присутствию ассортимента продукции (примерно 300 позиций). Хранилище данных SQL Server 2005. Требования: - Ввод данных мышкой. - Поддержка IE и Opera - Использование компонентов DevExpressВеб-программирование1 заявкаЗакрыт13 лет назад