--DmitryV--

Дмитрий --DmitryV--

 
46 летУкраина/Киев
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Excel 2010 - форматирование документа

    $100

    Задача: Есть два файла в формате xlsx. ms office 2007 или 2010 Первый — шаблон который содержит примеры форматирования ячеек. Второй — произвольный xlsx файл — вообще без форматирования (например любая таблица). Требуется написать класс обладающий следующим функционалом: 1. ...

    Прикладное ПО2 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Open XML SDK 2.0 for MS Office

    Задача: Есть два файла в формате xlsx. ms office 2007, 2010 Первый - шаблон который содержит примеры форматирования ячеек. (я почему-то не смог загрузить xlsx файл, но смысл от этого абсолютно не меняется) Второй - произвольный xlsx файл ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • XML сериализация

    Необходимо написать С# классы для сериализации / десириализации бизнес логики. сама логика по запросу. пример: http://msdn.microsoft.com/ru-ru/library/58a18dwa.aspx Прошу откликнуться только людей с большим опытом работы с С#, xml

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • XML --> Excel

    Требуется написать парсер XML -- &gt;&gt; XLS. Язык С#. Задача. На входе имеем xml файл. Файл содержит данные которые должны появиться в экселе и их форматирование(только базовые элементы - рамка, формат ячейки). На выходе имеем готовый xls файл. всю работу ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Google MAP

    Исходные данные: MS SQL 2005 ASP.NET Требуется создать приложение похожее на: http://gmaps-utility-library-dev.googlecode.com/svn/trunk/geometrycontrols/examples/test.html С сохранение всех изменений в базу SQL. Формат обмена данными SQL &lt;--&gt; ASP: JSON http://www.ietf.org/rfc/rfc4627.txt?number=4627 Пример парсера: http://www.simple-talk.com/sql/t-sql-programming/consuming-json-strings-in-sql-server/ Дополнительные требования: Идеально документированный и читаемый код. Google Map API V3 - обязательно От Вас требуются сроки и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Синхронизация КПК и MS SQL 2005

    $100

    Есть мобильные пользователи (WM6), которые собирают некоторые данные. Необходимо настроить синхронизацию между КПК и центральной базой SQL2005 используя WCF и Sync Framework. Настроить нужно именно на нашей сети. Есть пример: http://msdn.microsoft.com/en-us/library/dd938879.aspx

    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Написание SQL запросов

    Написание запросов, процедур, функций на T-SQL. База существует. Объемы данных большие. Возможно сотрудничество на постоянной основе. Первый пример работы в приложенном файле

    Веб-программирование13 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание формы для ввода данных

    Необходимо разработать Web форму для ввода данных по присутствию ассортимента продукции (примерно 300 позиций). Хранилище данных SQL Server 2005. Требования: - Ввод данных мышкой. - Поддержка IE и Opera - Использование компонентов DevExpress

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад