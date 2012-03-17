Программирование

1) Сделано на си

2) Программа должна получать от сервера задание и выводить его в программе.

3) По нажатию клавиши снимать принтскрин передать его на сервер и получать следующее задание.

4) по окончанию задания полностью получить об этом сообщение и выдать пользователю, и быть готовым получить следующее задание. Если придет сообщение о том что заданий нет сообщить об этом пользователю.

Для примера "юзератор" ручное выполнение.

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