Программирование

Прикладное ПОЗакрыт2 заявки232 просмотра
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1) Сделано на си

2) Программа должна получать от сервера задание и выводить его в программе.

3) По нажатию клавиши снимать принтскрин передать его на сервер и получать следующее задание.

4) по окончанию задания полностью получить об этом сообщение и выдать пользователю, и быть готовым получить следующее задание. Если придет сообщение о том что заданий нет сообщить об этом пользователю.

Для примера "юзератор" ручное выполнение.

пишите в аську 404192909

12 лет назад
AseevRoman
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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