VaMShop 1С 7.7 обмен

Программа нужна к диплому. Программа - экспертная система диагностики сердечно-сосудистых заболеваний на прологе. Полное название и что нужно к ней сделать дополнительно - в приложении. Срок? Стоимость? Что требуется еще - пишите в личку.
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нужна недорого обработка обмена с вамшоп из типовой
детали по скайпу из профиля
как обычно обмен остатками ценами заказами и номенклатурой
и с товаром - изображение
я под 8.1-8.2 делал - взял с сайта демку http://1c-vamshop.ru/ и допилил до более-менее рабочего состояния - поскольку с 7.7 у мне тяжело - ищу девелопера - могу только сказать что демка изначально заточена не через файл-контейнер а через одбц
Нужно недорогое готовое решение
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