VaMShop 1С 7.7 обмен

нужна недорого обработка обмена с вамшоп из типовой

детали по скайпу из профиля

как обычно обмен остатками ценами заказами и номенклатурой

и с товаром - изображение

я под 8.1-8.2 делал - взял с сайта демку http://1c-vamshop.ru/ и допилил до более-менее рабочего состояния - поскольку с 7.7 у мне тяжело - ищу девелопера - могу только сказать что демка изначально заточена не через файл-контейнер а через одбц

Нужно недорогое готовое решение