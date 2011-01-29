Рейтинговый каталог/сбор отзывов пользователей

Нужно создать веб-сайт - в идеале под ключ, но можно и только функционал, без дизайна.

Предварительное техническое задание во вложении.

Прошу в заявках указывать платформу/CMS, на которой вы могли бы это реализовать, и хотя бы приблизительную стоимость.