Рейтинговый каталог/сбор отзывов пользователей

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Закрыт3 заявки131 просмотр

Нужно создать веб-сайт - в идеале под ключ, но можно и только функционал, без дизайна.

Предварительное техническое задание во вложении.

Прошу в заявках указывать платформу/CMS, на которой вы могли бы это реализовать, и хотя бы приблизительную стоимость.

14 лет назад
dimonier
Дмитрий 
48 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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