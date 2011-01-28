Создание социальной сети

$5000
  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт24 заявки386 просмотров

Требуется специалист (специалисты) для создания сообщества/ социальной сети.

Имеются логотип и концепция ресурса.

Технические детали проекта обсуждаются при контакте с соискателем. Возможно определенное увеличение бюджета - вопрос конкретной стоимости будет поднят отдельно.

14 лет назад
sameone
Роман 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Выбранный исполнитель

Identity
Евгения 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад
$3000
30 дней

Заявки фрилансеров

Identity
Евгения 
37 лет
17 лет в сервисе
Была
8 лет назад
14 лет назад

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