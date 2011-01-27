Создание сайта платных объявлений посредством СМС

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Закрыт6 заявок175 просмотров

Создание сайта платных объявлений посредством СМС, платёжки Qiwi (Или только СМС) С рубриками Недвижимость, транспорт и т.д.... например http://lvivinform.net/ только русский и не такой "топорный". Рассмотрю разные варианты.

14 лет назад
Slaventin
Вячеслав 
52 года
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Выбранный исполнитель

sergm87
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад
$300
20 дней

Заявки фрилансеров

sergm87
Сергей 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
14 лет назад
14 лет назад

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