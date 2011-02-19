Создание сайта

Сергей хороший заказчик. - Задача была поставлена понятно. - Все решения по рабочим вопросам Сергей принимал оперативно. - Ни разу не менял принятые решения. - С оплатой вышла небольшая заминка, но по первому напоминанию Сергей сразу произвел оплату и переплатил ~15% в качестве компенсации за заминку. Впечатление от работы с заказчиком осталось исключительно положительное: и заказчик хороший и человек в общении приятный. Рекомендую к сотрудничеству.