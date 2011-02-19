Создание сайта

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Завершен19 заявок336 просмотров

Добрый день, необходим сайт под ключ. Сайт аналог этому - (anti-sx . com). Сделать надо чтобы смысл остался тот-же, но сайт не был простым плагиаторством.

14 лет назад
fergoha
Сергей 
43 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

cmd
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад
$80
3 дня
Все поставленные задачи были выполнены в срок и качественно. Евгений творчески и грамотно подошел к проекту. Чётко оказывал помощь по возникающим вопросам. Рекомендую!
Сергей хороший заказчик. - Задача была поставлена понятно. - Все решения по рабочим вопросам Сергей принимал оперативно. - Ни разу не менял принятые решения. - С оплатой вышла небольшая заминка, но по первому напоминанию Сергей сразу произвел оплату и переплатил ~15% в качестве компенсации за заминку. Впечатление от работы с заказчиком осталось исключительно положительное: и заказчик хороший и человек в общении приятный. Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

cmd
37 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад
18 отзывов
14 лет назад

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