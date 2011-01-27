Сайт с личным кабинетом пользователей

Здравствуйте.

Меня интересует создание сайта с личным кабинетом пользователей (всего около 200).

Доступ к Личному кабинету должен осуществляться по адресу и паролю.

Информация в личном кабинете должна обновляться из базы 1С.

В Личном кабинете необходимо иметь возможность:

* Смотреть список предоставляемых услуг;

* Отслеживать баланс лицевого счета;

* Смотреть финансовую историю (списание и начисление средств в течение месяца);

Прошу сообщить о возможности использовать Wordpress.

Если такой возможности нет, сообщите на каком движке можно сделать такой сайт, а также о сроках и стоимости.