Нужно сделать несколько онлайн кинотеатров, движок желательно ДЛЕ или Вордпресс, но рассмотрю также другие предложения. Ничего особенного не нужно, можете напарсить фильмов с контакта или с другого сайта, уникализировать паблик шаблон. Нужно до 2000 фильмов ...
Разработать сайт (аналог в приложении)
Добрый день, нужны опытные специалисты и ответственные мастера Web
Задача:
1. Изучить пример сайта, выбрать рациональное решение, Flash или просто скрипты
2. Оценить бюджет аналога (конструктивного)
3. Разработать сайт по техзаданию и возможно с нашим готовым дизайном
Основная идея: меняющийся бэкграунд, на фоне которого осуществляется работа с меню и окнами
Рассмотрим Ваши предложения, ответим на любые вопросы
основной вопрос - бюджет(банально жизненно)
Спасибо, оценивайте процесс, большая просьба в заявках указывайте минимальный бюджет аналогичного проекта (теоретический) и то, на чем будем "строить"
http://maialinonyc.com/#/about/
Заявки фрилансеров
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