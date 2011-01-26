Разработать сайт (аналог в приложении)

  1. Биржа фриланса
  2. Сайты «под ключ»
Закрыт12 заявок215 просмотров

Добрый день, нужны опытные специалисты и ответственные мастера Web

Задача:

1. Изучить пример сайта, выбрать рациональное решение, Flash или просто скрипты

2. Оценить бюджет аналога (конструктивного)

3. Разработать сайт по техзаданию и возможно с нашим готовым дизайном

Основная идея: меняющийся бэкграунд, на фоне которого осуществляется работа с меню и окнами

Рассмотрим Ваши предложения, ответим на любые вопросы

основной вопрос - бюджет(банально жизненно)

Спасибо, оценивайте процесс, большая просьба в заявках указывайте минимальный бюджет аналогичного проекта (теоретический) и то, на чем будем "строить"

http://maialinonyc.com/#/about/

http://www.bluesmoke.com/catering/index.html

14 лет назад
aleksandrua
Александр 
38 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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