Создание сайта

1 Необходимо разработать индивидуальный дизайн для сайта

2 Необходимо реализовать данный дизайн на Flash

1 Необходимо создать сайт "под ключ"

3 Необходимо приобрести подходящий хостинг сроком на год (оплачивается заказчиком)

4 Необходимо провести переговоры с заказчиком, руководителем

5 Необходимо создать что то подобное http://www.adproject.ru http://www.iberi.ru или им подобное

6 Сайт будет состоять из 4-6 страниц, для каждой необходима индивидуальная разработка и реализация на Flash

7 Сайт для Автотехцентра и посвящен ему. В автехцентре находится, мойка и шиномонтаж, магазин запчастей, прокат автомобилей, кузовной и слесарные цехи. Соответственно все это должно быть представлено на сайте. На сайте будет находится текст и немного фотографий.

8 Требуется разработка и внедрение 1 уникальной формы

Первая строка - поле с выпадающим списком:

-Оставить свой отзыв

-Задать вопрос или Связаться с мастером

-Заказать запчасти

-Записаться на ремонт

В зависимости от выбранного варианта, письма будут отправляться на разные адреса

Далее идут поля для ввода данных:

-Ваше имя:*

-Контактный телефон:*

-Контактный Email:*

-Марка автомобиля: (например Ford)

-Модель автомобиля: (например Mondeo)

-VIN номер:

-Год выпуска автомобиля:

-Объем двигателя:

-Тип двигателя:

-Описание неисправности/Вопрос/Ваш отзыв*

-Контрольные цифры *

12 Варианты оплаты так же возможны как наличными так и безналичными платежами.

13 Заказчик понимает что сайт может весить безумно много

14 Заказчик понимает, что дальшейшая раскрутка и продвижение будет невозможно