Необходимо создать городской сайт на Drupal (сам скелет, без особого дизайна). Содержимое стандартное : новости, городской справочник, доска объявлений, справочник фирм (с разными вариантами добавления), афиша. Подробности по личному.
Создание сайта
1 Необходимо разработать индивидуальный дизайн для сайта
2 Необходимо реализовать данный дизайн на Flash
1 Необходимо создать сайт "под ключ"
3 Необходимо приобрести подходящий хостинг сроком на год (оплачивается заказчиком)
4 Необходимо провести переговоры с заказчиком, руководителем
5 Необходимо создать что то подобное http://www.adproject.ru http://www.iberi.ru или им подобное
6 Сайт будет состоять из 4-6 страниц, для каждой необходима индивидуальная разработка и реализация на Flash
7 Сайт для Автотехцентра и посвящен ему. В автехцентре находится, мойка и шиномонтаж, магазин запчастей, прокат автомобилей, кузовной и слесарные цехи. Соответственно все это должно быть представлено на сайте. На сайте будет находится текст и немного фотографий.
8 Требуется разработка и внедрение 1 уникальной формы
Первая строка - поле с выпадающим списком:
-Оставить свой отзыв
-Задать вопрос или Связаться с мастером
-Заказать запчасти
-Записаться на ремонт
В зависимости от выбранного варианта, письма будут отправляться на разные адреса
Далее идут поля для ввода данных:
-Ваше имя:*
-Контактный телефон:*
-Контактный Email:*
-Марка автомобиля: (например Ford)
-Модель автомобиля: (например Mondeo)
-VIN номер:
-Год выпуска автомобиля:
-Объем двигателя:
-Тип двигателя:
-Описание неисправности/Вопрос/Ваш отзыв*
-Контрольные цифры *
12 Варианты оплаты так же возможны как наличными так и безналичными платежами.
13 Заказчик понимает что сайт может весить безумно много
14 Заказчик понимает, что дальшейшая раскрутка и продвижение будет невозможно
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