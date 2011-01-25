Создание портала по эскорту

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Закрыт4 заявки133 просмотра

На постоянную основу для создания портала, а в случае успеха - большого кол-ва порталов, требуется команда(дизайнер, верстальщик, программист) с большим опытом работы и правильным понятием слова КАЧЕСТВО(чистый код, скорость загрузки страниц, работа с качественной ЦМС, кроссбраузерность и т.д.).

Главным требованием будет являться возможножность выполнять любые задания в короткий срок, не только создание портала но и его поддержка, при необходимости добавление новых функций, исправление багов и т.д.

Пример подобного портала http://londonescortguide.com/, а также большое число примеров может быть найдено по запросу ''escort directory'' в Google.

Работа серьезная и перспективная, хотелось бы найти талантливых и ответственных ребят.

Чего я не хочу слышать от конкурсантов:

1. ''Скажите ваш бюджет'' - я вам скидываю ТЗ там все описано 90%, вы анализируете и говорите свой вердикт

2. ''Я хочу предоплату 50%'' - я не обладаю таким богатством чтобы идти на подобные риски. Это серьезный проэкт поэтому я готов платить частями после выполнения определенных этапов, и всю сумму после окончательного теста и исправления всех багов.

ТЗ вышлю по запросу.

Контакты:

email:[email protected], icq 354135216

14 лет назад
paddington
35 лет
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

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