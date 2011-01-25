Создание строительного сайта-портала

Обязательные требования:

1.Разработка дизайн сайта-портала

2.Разработка HTML верстки сайта

3. Общий функционал:

4.Административная часть сайта

Подписка на новости

Общий поиск по сайту

Различные каталоги (см. ниже)

html и xml карты сайта

5.Структура

контакты

предложения

акции

и т.д.

6. Каталог организации

Построение списков организаций в соответствии с предметной областью

Для каждой организации вводятся следующие реквизиты:

логотип

общая информация

предоставляемые услуги/товары

контактная информация

У каталога создается:

фильтр по каждому параметру, например, выбрать все организации, занимающиеся продажей металлопроката и декоративной штукатуркой.

поиск по каталогу, например, найти все организации со словами "элитные обои"

7. Каталог объявлении

Построение списков объявлении в соответствии с предметной областью

Реквизиты объявления:

1.Дата подачи объявления и срок действия (от хх.хх.2011 до хх.хх.2011)

2. название

3. текст объявления

4. категория

5. контактная информация

6. в случае если объявление подано организацией, которая есть в каталогеорганизаций, то ссылка на эту организацию

Фильтр и поиск, аналогичных фильтру и поиску каталога организаций

8.Каталог тендеров

Построение списков тендеров в соответствии с предметной областью

9.Реквизиты тендера:

название

дата подачи и срок действия

текст/условия конкурсов

категория, требуемый вид услуг

организация, проводящая тендер

Фильтр и поиск, аналогичные фильтру и поиску каталога организиций

10. Новости:

Новости сайта

Новости Саратова

Новости отрасли

11. Выставки и реквизиты выставки

название

дата начала и окончания (если необходимо, то и другие даты – даты приема заявок, монтажа/демонтажа и т.д.)

текст/условия выставки

предметная область выставки

организация, проводящая выставку

регион выставки

адрес/выставочный центр

Фильтр и поиск, аналогичные фильтру и поиску каталога организаций

12.Статьи

статьи по строительные тематики