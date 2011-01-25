Требуется разработать сайт по экспресс – кредитованию WebMoney. (кредитный автомат для выдачи экспресс кредитов WebMoney) В качестве образца можно использовать такой сайт https://www.sairoscredit.ru/
Создание строительного сайта-портала
Обязательные требования:
1.Разработка дизайн сайта-портала
2.Разработка HTML верстки сайта
3. Общий функционал:
4.Административная часть сайта
Подписка на новости
Общий поиск по сайту
Различные каталоги (см. ниже)
html и xml карты сайта
5.Структура
контакты
предложения
акции
и т.д.
6. Каталог организации
Построение списков организаций в соответствии с предметной областью
Для каждой организации вводятся следующие реквизиты:
логотип
общая информация
предоставляемые услуги/товары
контактная информация
У каталога создается:
фильтр по каждому параметру, например, выбрать все организации, занимающиеся продажей металлопроката и декоративной штукатуркой.
поиск по каталогу, например, найти все организации со словами "элитные обои"
7. Каталог объявлении
Построение списков объявлении в соответствии с предметной областью
Реквизиты объявления:
1.Дата подачи объявления и срок действия (от хх.хх.2011 до хх.хх.2011)
2. название
3. текст объявления
4. категория
5. контактная информация
6. в случае если объявление подано организацией, которая есть в каталогеорганизаций, то ссылка на эту организацию
Фильтр и поиск, аналогичных фильтру и поиску каталога организаций
8.Каталог тендеров
Построение списков тендеров в соответствии с предметной областью
9.Реквизиты тендера:
название
дата подачи и срок действия
текст/условия конкурсов
категория, требуемый вид услуг
организация, проводящая тендер
Фильтр и поиск, аналогичные фильтру и поиску каталога организиций
10. Новости:
Новости сайта
Новости Саратова
Новости отрасли
11. Выставки и реквизиты выставки
название
дата начала и окончания (если необходимо, то и другие даты – даты приема заявок, монтажа/демонтажа и т.д.)
текст/условия выставки
предметная область выставки
организация, проводящая выставку
регион выставки
адрес/выставочный центр
Фильтр и поиск, аналогичные фильтру и поиску каталога организаций
12.Статьи
статьи по строительные тематики
Заявки фрилансеров
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