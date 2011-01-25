Сайт кухня

ТЗ

Необходимо выполнить сайт на тему «Russian Cooking», «Русская кухня»

1. Главная страница – шаблонный вариант использовать картинку шапки из шаблона и добавить свою тематическую «русский орнамент» обводку по периметру и фон главной страницы теплого цвета, светлого тона. На главной странице под шапкой разместить мой текст главной страницы.

2. Активные кнопки главной страницы – наши рецепты + разработка (административной панели с возможностью мне добавлять картинки jpg и текстовую часть), новости (пополняемый текст только мной)

3. Типовая страница – шаблонный вариант страницы с небольшим тематическим заполнением типа – посуда орнаменты и т.п.

4. Верстка активных кнопок.

404 403 788 icq

40$