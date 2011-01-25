Сайт поисковик ответов

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Закрыт2 заявки148 просмотров

Надо что бы человек владел версткой тоже.

##### 1 Система #####

1.1 Движок должен быть сделан на шаблонной системе вида .tpl файлов(только не система smarty), для того что бы легче было менять дизайн

1.2 Движок должен соберать запросы которые дали результат и ложить в базу, после соберать статистику, сколько было запросов по ключевым словам

1.3 Движок должен иметь систему кеширования для снижения нагрузки

1.4 Сделать регистрацию пользователей. Поля должны быть: Логин, пароль, майл, ИП, аватарка

1.5 Смысл всего движка заключаеться в том что это поисковик ответов среди сайтов: irc.lv, search.otvet.mail.ru

1.6 Движок должен быть построен так что бы можно было легко настравивать источники поиска ответов

1.7 Движок должен как искать ответы, так и что бы пользователь сайта мог задать вопрос и получить ответ, то есть когда пользователь добавляет вопррос, система задает вопрос на сайтах источниках, тем самым пользователь получи ответ уже на нашем сайте

1.8 Сделать систему много языковую, текста должны находиться в файлах. Например rus.lang, eng.lang

1.9 Сделать движок так что бы можно было настраивать отоброжения рекламных блоков(баннеров) по разделам или ключевым запросам, то есть как в системе Google Ads

1.10 Сделать алгоритм ошибок как в гугл, то есть если человек набрал слово сочетание или предлодение с какой то ошибкой, система должна поправить ошибки

##### 2 Главная страница #####

2.1 Блок "Популярные вопросы". В этом блоке должно отоброжаться те ключевые запросы которые чаще всего искали.

2.2 Блок "Погода за окном?". В этом блоке должна отображаться погода которая на сегодняшний день. Информацию брать можно с сайта gismeteo.ru через API

2.3 Блок "Что можно приготовить сегодня?". В этом блоке каждодневные рецепты, всего рецептов 365 на весь год. Спарсить рецепты можно с сайта http://www.say7.info

2.4 Блок "У нас нашли ответ на вопрос". В этом блоке отоброжаються 50 последних ключевых слов которые дали положительный результат.

##### 3 Админка #####

3.1 Надо стандартную админку с значениями: Кол-во зарегистрированых, кол-во ответов, кол-во ключевых запросов.

3.2 Сделать функцию массовую рассылку сообщения на емайл всем зарегистрированных

3.3 Сделать возможность редактирования данных зарегистрированных пользователей

3.4 Сделать возможность банить пользователей по ИП, по емайл, по логину

3.5 Сделать возможность редактирования статичных страниц. Нпример: Правила, FAQ , Реклама и так далее.

3.6 В Админке должна быть страница настройки сайта. Там должно быть: Логин и пароль доступ к админке, логин и пароль к базе данных, имя базы данных, время хранения кеша, очистить кеш, подтверждение емайл после регистрации пользователя(сделать 2 кнопки да или нет)

3.7 Сделать функцию "Статус сайта". Данная функция выполняет функцию, что бы если сайт будет в статусе выключен, то пользователем которые не входят в список админских IP(рядом будет поле куда вводить список) будет на главной странице и на всех выводиться сообщение, что на сайте ведуться технические работы. Настройка дизайна этой страницы надо что бы можно было редактировать через спец. раздел смотрите пункт 2.5

##### 3 Страница результатов поиска ответов #####

4.1 Надо создать поиск результатов на сайте otvet.mail.ru, irc.lv

4.2 Движок сайта должен быть построен так, что бы можно было добавлять источники поиска ответов как файлы

4.3 На скриншотах детально показанно, как должно быть

4.4 В базу данных надо записывать поисковые запросы, которые дали положительный результат и в низу страницы выводить последние 50 запросов.

4.5 Слевой стороны где кнопка "Категории" при нажатии на неё надо, что бы выежало меню со списком категорий, при нажатии на одну из категорий выдавал вопросы которые входят в данную категорию.

Google Ads
14 лет назад
Pycckoe
Дани 
37 лет
16 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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