Создание городского сайта на Drupal

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Закрыт9 заявок236 просмотров

Необходимо создать городской сайт на Drupal (сам скелет, без особого дизайна). Содержимое стандартное : новости, городской справочник, доска объявлений, справочник фирм (с разными вариантами добавления), афиша. Подробности по личному.

Drupal
14 лет назад
Dimentey
Dmitriy Nikitin 
125 лет
16 лет в сервисе
Был
14 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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