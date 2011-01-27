Нужен Интернет-магазин цветов с доставкой. 75% функционала сайта AMF - sendflowers.ru Оплата поэтапная, без предоплат. Дизайн есть. ТЗ по запросу.
Сайт с граббером элементов из блогов
Здравствуйте!
Задача - разработка управляемого сайта с функцией трансляции содержимого из различных источников (блоги, соц сети, youtube).
На данный момент готова HTML - верстка. Выбор движка не принципиален. Основные задачи по администрированию - добавление, удаление и форматирование источников.
Более подробная информация - кандидатам.По срокам 4 дня. Жду ваших предложений.
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