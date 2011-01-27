Здравствуйте !

Требуется создать соц.сеть , желательно не готовый вариант а авторский ;

Уникальный дизайн

Система управления контентом CMS

лента новостей

обратная связь

система авторизации пользователей

модуль рекламы

рассылка

поиск по сайту

система микроблогов

система рейтинга

система коментариев

модуль последние коментарии

модуль популярные записи

модуль новые записи

SEO-оптимизация

уст. счетчика посещений

наполнение (10 страниц)

фото и видео с возможностью собственного участия

блоги и обсуждения в них

свободный мультимедийный контент (развлекательный , научно познавательный , просветительский)

возможность вести в группах не сложные проекты , где требуется WIKI технология

Возможно создание спец. программ для возможности собирать оперативно сообщества любителей события или бренда для коллективной заявки или заказа

Так же возможно разработка программы связанной с повышением поведенческого таргетинга

использование широковещательных рассылок

Рассмотрим разные варианты сотрудничества и выслушаем ваши мнения и рекомендации

Т.З. в стадии разработки , думаю лучше коорденировать действия и консультироваться с разработчиком и дорабатывать Т.З.

непосредственно с ним.

Интересует примерный порядок цен ... от и до.

Можете оставить ссылки на ваш сайт для удаленного знакомства.

[email protected] - моя почта.

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Приблизительная начинка