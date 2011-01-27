Нужен Интернет-магазин цветов с доставкой. 75% функционала сайта AMF - sendflowers.ru Оплата поэтапная, без предоплат. Дизайн есть. ТЗ по запросу.
Требуется создать соц. сеть
Здравствуйте !
Требуется создать соц.сеть , желательно не готовый вариант а авторский ;
Уникальный дизайн
Система управления контентом CMS
лента новостей
обратная связь
система авторизации пользователей
модуль рекламы
рассылка
поиск по сайту
система микроблогов
система рейтинга
система коментариев
модуль последние коментарии
модуль популярные записи
модуль новые записи
SEO-оптимизация
уст. счетчика посещений
наполнение (10 страниц)
фото и видео с возможностью собственного участия
блоги и обсуждения в них
свободный мультимедийный контент (развлекательный , научно познавательный , просветительский)
возможность вести в группах не сложные проекты , где требуется WIKI технология
Возможно создание спец. программ для возможности собирать оперативно сообщества любителей события или бренда для коллективной заявки или заказа
Так же возможно разработка программы связанной с повышением поведенческого таргетинга
использование широковещательных рассылок
Рассмотрим разные варианты сотрудничества и выслушаем ваши мнения и рекомендации
Т.З. в стадии разработки , думаю лучше коорденировать действия и консультироваться с разработчиком и дорабатывать Т.З.
непосредственно с ним.
Интересует примерный порядок цен ... от и до.
Можете оставить ссылки на ваш сайт для удаленного знакомства.
[email protected] - моя почта.
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Приблизительная начинка
Заявки фрилансеров
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