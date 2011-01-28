1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...
Разработка современной букмекерской конторы
Здравствуйте, мне нужен человек который напишет движок конторы, нужно именно сделать копию конторы, такая же функциональность и дизайн конторы https://www.bwin.com/, И чтобы панелька админа была удобной.
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