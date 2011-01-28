Сайт с флеш анимацией

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Закрыт4 заявки174 просмотра

Требуется создать сайт для компании связанной с детскими развлеченями.

Сайт должен быть качественно прорисован, с использованием флеш анимации. Основные примеры уровня дизайна:

http://scruffs-game.com/

http://www.biribenikurtarsin.com/

Основная идея:

Главная страница - на экране круг разделенный на разделы (подобие "пирога") всего 9 разделов. Каждый кусок пирога это отдельный раздел. При наведении мышкой на раздел он выдвигается и на нем происходит некие действие (небольшая анимация). Если пользователь кликает по разделу, то "пирог" поворачивается и снизу оказывается нужный раздел, далее открывается окно (из этого куска пирога) в котором информационное наполнение раздела.

Между разделами можно переключатся стрелочками (назад и вперед) без перехода на главную страницу сайта.

Разделы связаны между собой общим фоном, некими общими элементами, однако каждый раздел имеет свои особенности (героев, либо деталей).

Пример "пирога" в приложении, только вид должен быть чуть более сверху.

Основные разделы:

Планируем визит

Выставки

Родителям

Образование

Детям

Давайте дружить

Праздники и встречи

О нас

Умный магазин

На сайте должен присутствовать модуль интернет магазина (простенький)

Основные требования к дизайну - светлый фон, яркие цветы, мультяшный, со смешными героями, "европоезированный".

Сайт будет на 2 языках (русский и английский)

Пример буклетов компании

http://rghost.ru/4112210

http://rghost.ru/4112220

Срок строго ограничен -15 дней с начала работ.

Бюджет просьба указывать окончательный.

14 лет назад
andysky
Андрей 
39 лет
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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