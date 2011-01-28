1.регистрация пользователей с отправкой на E-MAIL 2.личный кабинет пользователя (видео,аудио, стена, блоги, дислокация, просмотры страницы, фаны, проморанг, кумиры) 3.стили (все разновидности стилей) 4.главная афиша, реклама, музыканты, клабберы, диджеи, слушатели и ...
Сайт с флеш анимацией
Требуется создать сайт для компании связанной с детскими развлеченями.
Сайт должен быть качественно прорисован, с использованием флеш анимации. Основные примеры уровня дизайна:
http://www.biribenikurtarsin.com/
Основная идея:
Главная страница - на экране круг разделенный на разделы (подобие "пирога") всего 9 разделов. Каждый кусок пирога это отдельный раздел. При наведении мышкой на раздел он выдвигается и на нем происходит некие действие (небольшая анимация). Если пользователь кликает по разделу, то "пирог" поворачивается и снизу оказывается нужный раздел, далее открывается окно (из этого куска пирога) в котором информационное наполнение раздела.
Между разделами можно переключатся стрелочками (назад и вперед) без перехода на главную страницу сайта.
Разделы связаны между собой общим фоном, некими общими элементами, однако каждый раздел имеет свои особенности (героев, либо деталей).
Пример "пирога" в приложении, только вид должен быть чуть более сверху.
Основные разделы:
Планируем визит
Выставки
Родителям
Образование
Детям
Давайте дружить
Праздники и встречи
О нас
Умный магазин
На сайте должен присутствовать модуль интернет магазина (простенький)
Основные требования к дизайну - светлый фон, яркие цветы, мультяшный, со смешными героями, "европоезированный".
Сайт будет на 2 языках (русский и английский)
Пример буклетов компании
Срок строго ограничен -15 дней с начала работ.
Бюджет просьба указывать окончательный.
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