Приватный проект для kirilev

Нужно подключить контактную форму для одностраничного сайта http://kitay-kazan.ru/ Нужно чтобы при отправлении данных формы посетителю выдавалось сообщение под формой о том что сообщение отправлено. А посетитель оставался на этой же странице. Сообщение должно приходить на email [email protected]. Сайт ...