Сделать на сайте блоги

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки186 просмотров
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Я бы хотела, чтобы пользователи на сайте могли создавать свои блоги и писать туда, что вздумают. С комментированием, возможность немного менять оформление блога (цвета, фон). Добавить аватар, фотки, в общем небольшие такие блоги, вход в которые под паролем пользователя.

Интересуют предложения, если есть примеры, которые вы можете реализовать или реализовали, будет замечательно.

Дополнение - сайт на Джумле 1.0.15.

12 лет назад
skvorushka
Ольга 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
4 года назад
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