Сделать на сайте блоги

Я бы хотела, чтобы пользователи на сайте могли создавать свои блоги и писать туда, что вздумают. С комментированием, возможность немного менять оформление блога (цвета, фон). Добавить аватар, фотки, в общем небольшие такие блоги, вход в которые под паролем пользователя.

Интересуют предложения, если есть примеры, которые вы можете реализовать или реализовали, будет замечательно.

Дополнение - сайт на Джумле 1.0.15.