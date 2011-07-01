Нужен скрипт управления проектами

Нужно написать на фреймворке, либо самописе на основе фрейма. ТЗ здесь zalil.ru/31333233 Можно стучать в аську: 1194314 Бюджет 15000. Оплата по этапам, либо по факту. Дизайн будет от меня, нужно будет сверстать.