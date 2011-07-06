Прикрутить к верстке oscommerce или vamshop

Для создания портала ( тема фотография) нужен программист со знаниями языков программирования ruby ruby on rails
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На шаблон с темплейт монстра поставить админку магазина.
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