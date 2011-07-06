Прикрутить к верстке oscommerce или vamshop

Веб-программированиеЗавершен5 заявок190 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

На шаблон с темплейт монстра поставить админку магазина.

12 лет назад
G0YA
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
Darkice
Витя 
35 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
12 лет назад
$100
2 дня
Задача была выполнена в оговоренный срок. Все пожелания были учтены.
Отличный заказчик, буду рад сотрудничать в дальнейшем.
  • Похожие заказы

  • Сделать на сайте блоги

    Я бы хотела, чтобы пользователи на сайте могли создавать свои блоги и писать туда, что вздумают. С комментированием, возможность немного менять оформление блога (цвета, фон). Добавить аватар, фотки, в общем небольшие такие блоги, вход в ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад

  • Нужен скрипт управления проектами

    Нужно оптимизировать работу по управлению проектами. Т.е. избавиться от ручной работы по учету кому-какое задание дал, отслеживать сроки исполнения, на каком этапе находится работа, оплаты и т.д.

    Веб-программирование6 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуется разработать информационный сайт

    Нужно написать на фреймворке, либо самописе на основе фрейма. ТЗ здесь zalil.ru/31333233 Можно стучать в аську: 1194314 Бюджет 15000. Оплата по этапам, либо по факту. Дизайн будет от меня, нужно будет сверстать.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Flash через CSS

    Вставить флеш шапку фоном вместо jpg. Движок WP Код прописать нужно в css. Доступ не даю по фтп(сам буду загружать и прописывать что требуется), только файл css Оплата после того как увижу, что работает на сайте.

    CSS
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Срочная помощь на выходные по битрикс-проекту.

    Здравствуйте! Срочно нужна помощь по сдаваемому в понедельник проекту на битриксе. Есть набор правок, но нет рук на все задачи. Требования: ответственный специалист, готовый плотненько поработать в выходные полный рабочий день и на результат. ...

    Веб-программирование2 исполнителя
    Завершен
    12 лет назад

  • Нужно добавить функцию на страницу WSS 3.0

    Дано: корпоративный портал на Windows Sharepoint Services 3.0 Требуется: на существующую страницу веб-частей (в крайнем случае - на отдельную веб-страницу aspx) добавить следующий функционал: 1. Поле для выбора и загрузки xml-файла с локального компьютера (пример файла во ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Программа на Flash для отрисовки планов помещений

    $1500

    Требуется опытный программист ActionScript для разработки Flash-приложения. Описание: флеш-приложение для web для отрисовки плана квартиры. Входные материалы: - отрисованный интерфейс (вектор или растр), кнопки; - программист в помощь для программирования сайтовой части, которая готовит для флешки необходимые данные для ...

    Веб-программирование9 заявок
    Закрыт
    12 лет назад