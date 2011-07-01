Программа на javascript

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Требуется script, желательно javascript, со следующими функциями.

1. Скрипт должен выполнять функцию исходя из введенного значения, то есть, например пользователь ввел 18, открывается некая ссылка, txt, .js которая соответствует подставленному значению из общего массива функций. Причем, все остальные функции не получившие значение в массиве не реагируют.

2. В скрипте должна быть реализована возможность открывать одновременно несколько ссылок которые получили значение (пользователь ввел - 10 разных значений, вывелось 10 различных например txt файлов). Каким образом это уже второй вопрос, пусть выводятся на отдельной странице во фреймах например.

Зачем это надо? К примеру существует масса промежуточных значений, все промежуточные результаты надо вбить в один скрипт, который впоследствии выведет соответствующие файлы с описанием на одну страницу.

3. Скрипт должен легко дополняться новыми ссылками, то есть, если возникла необходимость добавить еще 100 ссылок, тупо копируешь имеющиеся изменяя лишь номер и путь ссылки.

ICQ: 380945346

Javascript
12 лет назад
LiderJob
39 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
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