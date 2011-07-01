Продолжить работу над сайтом на DataLife Engine

Веб-программированиеЗакрытнет заявок129 просмотров
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Требуется профессионал - web мастер по работе с DataLife Engine

Необходимо продолжить работу над сайтом автокомплекса.

Сайт разработан на 50%.

1. Установка дополнительных модулей

2. Качественно поправить шаблон и установить некоторые элементы на сайт.

3.Привести весь сайт в полный порядок для сдачи проекта заказчику

Оплата: по договорённости

12 лет назад
REDSCORPION
Сергей 
50 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад