Требуется помощь по flash

Здравствуйте уважаемые ... нужно создать скрипт который будет корректировать сплайновый путь по которому ходит цилиндр .. логика такова ... 1) создаю модель 2) создаю сплайн 3) проектирую сплайн как одеяло на модель ... 4) пускаю ...
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