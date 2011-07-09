Требуется помощь по flash

Веб-программированиеЗавершен6 заявок219 просмотров
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Требуется сделать небольшие изменения в работе Flash сайта(добавить новости, заменить картинки в галерии и навести порядок)

12 лет назад
maksim112
Максим 
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
proIT
35 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
2 дня назад
12 лет назад
$20
1 день
Очень ответственный исполнитель. Был загружен работой, пошел мне на встречу и помог разобраться с flash. Сделал быстро, качественно и за разумные деньги. Рекомендую, спасибо за помощь :-)
Обращайтесь, при возможности, всегда рад помочь. Рекомендую!
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