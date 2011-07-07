ICQ и Jabber бот

Необходимо написать два бота: ICQ и Jabber

Схема работы их одинаковая: они постоянно он-лайн, когда им поступает сообщение от пользователя с определенным словом (оно всегда одинаковое для обоих ботов), бот идет в БД (MySQL), делает селект по номеру ICQ/логину jabber, получает данные (одно слово, т.е. в ответе будет просто одно слово)и отдает их в ответ написавшему пользователю.

На любые другие входящие сообщения реагирует просто отдавая заранее заготовленную фразу.

Боты должны постоянно контролироваться по крону (скажем раз в минуту) и если падают, то перезапускаться.

Язык: php, perl, c на выбор

Более подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Пишите язык, сроки, стоимость.

Можно двух разных исполнителей на ICQ И Jabber.