ICQ и Jabber бот

Веб-программированиеЗавершен5 заявок166 просмотров
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Необходимо написать два бота: ICQ и Jabber

Схема работы их одинаковая: они постоянно он-лайн, когда им поступает сообщение от пользователя с определенным словом (оно всегда одинаковое для обоих ботов), бот идет в БД (MySQL), делает селект по номеру ICQ/логину jabber, получает данные (одно слово, т.е. в ответе будет просто одно слово)и отдает их в ответ написавшему пользователю.

На любые другие входящие сообщения реагирует просто отдавая заранее заготовленную фразу.

Боты должны постоянно контролироваться по крону (скажем раз в минуту) и если падают, то перезапускаться.

Язык: php, perl, c на выбор

Более подробное ТЗ вышлю исполнителю.

Пишите язык, сроки, стоимость.

Можно двух разных исполнителей на ICQ И Jabber.

12 лет назад
Defin
39 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
6 лет назад
Выбранный исполнитель
weblands
Евгений 
45 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад
34 отзыва
12 лет назад
$25
2 дня
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