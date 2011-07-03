Дополнительный функционал в virtuemart

Веб-программированиеЗавершен3 заявки152 просмотра
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Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужна возможность каждого пользователя привязать к своему менеджеру, чтобы только ему приходили сообщения о новых заказах его клиентов и он мог управлять заказом

Т.е.

Есть 100 постоянных клиентов (зарегистрированных) и есть 3 менеджера которые их обслуживают.

Может существуют готовые решения, но я их не нашел.

Virtuemart
12 лет назад
nevzorov
44 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
Xe-Xe
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Профессиональное выполнение работы. Сделано все очень качественно. Спасибо. Рекомендую
Алексей отличный заказчик, все прошло отлично, и даже с бонусами - всем рекомендую!
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