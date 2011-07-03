Дополнительный функционал в virtuemart

Нужна возможность каждого пользователя привязать к своему менеджеру, чтобы только ему приходили сообщения о новых заказах его клиентов и он мог управлять заказом

Т.е.

Есть 100 постоянных клиентов (зарегистрированных) и есть 3 менеджера которые их обслуживают.

Может существуют готовые решения, но я их не нашел.