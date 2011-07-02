Парсер базы и-магазина в базу Webasyst Shop-script

Веб-программированиеЗакрыт6 заявок121 просмотр
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Требуется написать парсер, для регулярного копирования базы одного западного интернет-магазина в базу интернет-магазина на базе Webasyst Shop-script

12 лет назад
ivan-safonov
39 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
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