Парсер базы и-магазина в базу Webasyst Shop-script

Работы куча и постоянно! Благо есть модули готовые и не надо писать многое снуля, их будем покупать и дорабатывать по необходимости. Выдаю задание, договариваемся о цене, затем после выполнения даю новые задания! Большой Опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется написать парсер, для регулярного копирования базы одного западного интернет-магазина в базу интернет-магазина на базе Webasyst Shop-script
- Похожие заказы
- Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Не скажу точно надо точно написать что бы решить мою проблему, но думаю вы меня поймете. В общем такая ситуация, у меня на сайте более 19к фильмов в которых через дополнительное поле раньше были добавлены плеера ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт12 лет назад
Поменять логотип, текст, заменить картинки и сделать интернет магазинВеб-программирование7 заявокЗакрыт12 лет назад
Необходимо перенести шаблон с DLE на Wordpress. Подробности отправлю выбранным исполнителям в личку.Веб-программирование6 заявокЗакрыт12 лет назад
Движок сайта JokerBoard.Закрыт12 лет назад
Есть такая штука как Flipping Book PDF Publisher [page-flip.com/demos/publisher/ ]. Получает PDF, на выходе отдает swf-презентацию.. необходимо как-то сделать там регулятор громкости.. Возможно ли вообще такое?.. дело срочное(Закрыт12 лет назад
Есть действующий проект на Flex, в который надо внести некоторые изменения (добавить дополнительный зум на карте). От вас жду писем с ссылками на портфолио и вашими координатами для связи (email и ICQ). Высылаю сразу ТЗ, ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Необходимо написать два бота: ICQ и Jabber Схема работы их одинаковая: они постоянно он-лайн, когда им поступает сообщение от пользователя с определенным словом (оно всегда одинаковое для обоих ботов), бот идет в БД (MySQL), делает селект ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужна возможность каждого пользователя привязать к своему менеджеру, чтобы только ему приходили сообщения о новых заказах его клиентов и он мог управлять заказом Т.е. Есть 100 постоянных клиентов (зарегистрированных) и есть 3 менеджера которые их обслуживают. Может ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
Требуется script, желательно javascript, со следующими функциями. 1. Скрипт должен выполнять функцию исходя из введенного значения, то есть, например пользователь ввел 18, открывается некая ссылка, txt, .js которая соответствует подставленному значению из общего массива функций. ...Закрыт12 лет назад