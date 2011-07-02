Iframe плеера в дле

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Не скажу точно надо точно написать что бы решить мою проблему, но думаю вы меня поймете.

В общем такая ситуация, у меня на сайте более 19к фильмов в которых через дополнительное поле раньше были добавлены плеера с вконтакте и других ресурсов *( все в одном поле, некоторые даже в спойлерах, сериалы например)

так вот я обновил Дле до версии 9,3 и iframe я открывать в коде больше не хочу, а ищу другой способ

в общем надо сделать так что бы iframe и script работал в новости не открывая никаких дыр в движке.

а так же все фильмы которые были добавлены до этого так же были бы изменены под новый способ

12 лет назад
selenii
34 годаГермания
14 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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