Добавить нужные функции в социалку на Джумле

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка101 просмотр
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В скрипте http://socialjoom.net.ru/

расширить поля анкет, кое-что убрать, кое-что добавить

изменения не кардинальные

план работ предоставлю на следующей неделе

12 лет назад
beloeseo
Евгений 
40 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
3 отзыва