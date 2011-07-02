Баннер попандер

Веб-программированиеЗавершен3 заявки112 просмотров
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Сделать нужно попандер чтобы в него можно было вставлять как и текст так и код и также изменять в нем шрифт цвет и т.д.может не правильно написал но более точно опишу что нужно в переписке.предложения с ценами выслушаю в первую очередь.

12 лет назад
Blackkkkkk
Александр 
43 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
zeniazik
Евгений 
29 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Выполнил задание быстро и качественно,адекватный в общении исполнитель.рекомендую для сотрудничества.
Замечательный заказчик, не каких проблем с оплатой, всё быстро и без всяких проблем. С удовольствием поработал с хорошим и приятным в общении человеком.
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