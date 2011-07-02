Написать модуль под Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок167 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно написать модуль по функционалу как на http://www.shina.ru/selection_of_the_car.php только чтоб в результате выдавало не ссылки на модели шин а просто текстовую информацию о возможных размерах. Только вместо 4 полей - Марка Модель Год выпуска Комплектация будет три - Марка Модель Мотор и результатом будут значения Высота профиля Ширина профиля Посадочный диаметр. Данные уже забиты в базу Joomla вернее Virtuemart.

Жду ваших предложений.

Joomla
12 лет назад
Eholov
41 годУкраина
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад