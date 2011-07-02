WP e-Commerce - нужна помощь.

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Веб-программированиеЗакрытнет заявок88 просмотров
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Здравствуйте!

Требуется вывести на страницу товара, список товаров из текущей категории или товары, у которых прописан такой же тег.

Указывайте пожалуйста цену за код вывода и сроки реализации.

Спасибо!

12 лет назад
medvedev-s8
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад