WP e-Commerce - нужна помощь.

Работы куча и постоянно! Благо есть модули готовые и не надо писать многое снуля, их будем покупать и дорабатывать по необходимости. Выдаю задание, договариваемся о цене, затем после выполнения даю новые задания! Большой Опыт работы ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте!
Требуется вывести на страницу товара, список товаров из текущей категории или товары, у которых прописан такой же тег.
Указывайте пожалуйста цену за код вывода и сроки реализации.
Спасибо!
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