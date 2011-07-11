Написать модуль на сайт на самописной CMS

Веб-программированиеЗавершен2 заявки179 просмотров
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Есть два сайта коллективных покупок, написаны на Koobi CMS (PHP / Mysql / шаблонизатор Smarty 2.x). CMS самописная, очень легкая в обращении, настройке и понимании.

Сайты: lovimom.ru/ и tulakupon.ru/

Необходим специалист, хорошо разбирающийся в программинге, который сможет написать модуль проведения конкурса. Примерный функционал:

* конкурсная акция = обычная акция с ценой купона 0 руб., оплата по купону не переходит на робокассу, а просто купон добавляется в личный кабинет.

* 1 пользователь может купить только 1 купон.

* автоматический выбор из списка пользователей, купивших купон победителя.

* дополнительный функционал.

Планируем развивать два этих сайта – так что заказ не разовый. Можно рассматривать как испытательную работу. Более подробное ТЗ будет выдано исполнителю.

Просьба сразу писать ориентировочную цену сразу на 2 сайта (они одинаковые) и сроки реализации.

12 лет назад
gevak
35 летРоссия
16 лет в сервисе
Был
12 лет назад
37 отзывов
Выбранный исполнитель
Xe-Xe
35 летУкраина
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
12 лет назад
$60
1 день
Очень понравилось работать с Александром. Хороший программер, на лету разобрался в довольно сложной самописной системе управления. Задание выполнил на 150%, т.к. сделал немало того, чего не было в ТЗ. Очень рад сотрудничеству, рекомендую всем! Надеюсь, еще поработаем над этими сайтами.
Андрей - отличный заказчик! Четкое ТЗ, своевременная оплата - чего еще желать? )) От сотрудничества остались только положительные эмоции, надеюсь еще не раз работать с ним