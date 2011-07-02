Натянуть сайт-каталог на Битрикс

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка111 просмотров
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Требуется натянуть сайт на Битрикс, сверстать макеты (главная почти свёрстана)

ТЗ и макеты здесь:

http://zalil.ru/31369289

Бюджет 8000 рублей.

Оплата по факту, либо по этапам.

Пишем в icq:1194314

12 лет назад
myNEON
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад