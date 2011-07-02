Довести до ума готовый WP шаблон

http://bitepix.ru/blog/

Суть проблемы - на главную не выводятся изображения из постов. Т.е. если зайти в сообщение "hello" внутри будет картинка. Так вот нужно сделать чтобы сообщения выводилось полностью (ну если конечно же не используется "More").

+еще одну опцию для сообщения - добавления фонового изображения ( вставить 2Мpx пытаться не буду - просто что бы можно было вставить картинку шириной в основную колонку и по высоте ограниченно лишь моей фантазией) и выбора цвета фона под сообщением (можно просто вручную вбиваемый HEX номер без палитр)

В приложение архив с темой (тема Renova с выпеленными лишними феньками).