Довести до ума готовый WP шаблон

$10
Веб-программированиеЗавершен1 заявка111 просмотров
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http://bitepix.ru/blog/

Суть проблемы - на главную не выводятся изображения из постов. Т.е. если зайти в сообщение "hello" внутри будет картинка. Так вот нужно сделать чтобы сообщения выводилось полностью (ну если конечно же не используется "More").

+еще одну опцию для сообщения - добавления фонового изображения ( вставить 2Мpx пытаться не буду - просто что бы можно было вставить картинку шириной в основную колонку и по высоте ограниченно лишь моей фантазией) и выбора цвета фона под сообщением (можно просто вручную вбиваемый HEX номер без палитр)

В приложение архив с темой (тема Renova с выпеленными лишними феньками).

12 лет назад
BitePix
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
2 отзыва
Выбранный исполнитель
gn0mix
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
10 лет назад
12 лет назад
$15
1 день
Отзыв недоступен.
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